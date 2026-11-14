В США заявили, что сбой оборудования авиадиспетчеров не удастся быстро устранить

Сбой в оборудовании управления полетами в США не будет устранен в ближайшее время. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, сообщает ТАСС .

По его словам, сроки не обсуждались, на восстановление потребуется время, и проблема не решится за час.

Маллин подчеркнул, что причины сбоя пока неизвестны, но при этом исключил «очередное 11 сентября» — серию терактов 2001 года. Он также заявил, что ситуация не связана со сбоем в работе сервисов Microsoft.

«Я не хочу называть это кризисом, но это действительно кризис, потому что у нас наблюдается сбой. Мы, как вы знаете, были вынуждены ввести общенациональную приостановку вылетов», — подчеркнул министр.

ФБР сообщило, что сбой не был вызван кибератакой или преступной деятельностью, и изучает, связан ли он с обновлением программного обеспечения.

Ранее американские власти приостановили вылеты из всех аэропортов страны. Число задержанных и отмененных рейсов превысило 10 тысяч.

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