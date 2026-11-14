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Число задержанных и отмененных рейсов в США превысило 10 тысяч

Транспорт

В США увеличилось количество задержанных и отмененных авиарейсов на фоне приостановки вылетов, сообщает ТАСС со ссылкой на портал FlightAware.

На данный момент задержки затронули пассажиров 9 917 рейсов. Также 733 рейса попали под отмену.

Ранее американские власти приостановили вылеты из всех аэропортов страны. Это произошло из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров.

Сейчас выясняется есть ли связь между внедрением искусственного интеллекта в систему управления полетами и произошедшими сбоями.

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