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В США проверяют, связан ли сбой оборудования авиадиспетчеров с внедрением ИИ

Общество

Американские власти выясняют, есть ли связь между внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в систему управления полетами и сбоями в работе оборудования авиадиспетчеров США. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, сообщает ТАСС.

Журналисты в Белом доме спросили его, связаны ли проблемы с оборудованием с новой системой управления полетами на базе ИИ.

«Мы изучаем этот вопрос. Это относится к Агентству по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности при МВБ. Мы изучаем это и сотрудничаем с коллегами во всех управлениях», — ответил Маллин.

Ранее власти приостановили вылеты из всех аэропортов страны. Из-за этого около 7 тысяч рейсов задержаны или отменены.

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