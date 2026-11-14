В США проверяют, связан ли сбой оборудования авиадиспетчеров с внедрением ИИ

Американские власти выясняют, есть ли связь между внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в систему управления полетами и сбоями в работе оборудования авиадиспетчеров США. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, сообщает ТАСС .

Журналисты в Белом доме спросили его, связаны ли проблемы с оборудованием с новой системой управления полетами на базе ИИ.

«Мы изучаем этот вопрос. Это относится к Агентству по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности при МВБ. Мы изучаем это и сотрудничаем с коллегами во всех управлениях», — ответил Маллин.

Ранее власти приостановили вылеты из всех аэропортов страны. Из-за этого около 7 тысяч рейсов задержаны или отменены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.