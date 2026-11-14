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В Минцифры объяснили отсутствие связи в месте пропажи семьи Усольцевых

Общество

В Кутурчинском Белогорье Красноярского края, где осенью 2025 года пропала семья Усольцевых, нет устойчивого покрытия связью. В краевом Минцифры объяснили, что на этой территории сложный горный рельеф и отсутствуют источники электроснабжения для базовых станций, сообщает ТАСС.

По данным министерства, в этом месте нет постоянно проживающего населения, а из-за рельефа даже при установке отдельных вышек обеспечить сплошное покрытие было бы невозможно.

Устойчивая связь с туристическими группами на маршрутах Кутурчинского Белогорья поддерживается только спутниковыми средствами.

Ранее следствие раскрыло, почему семья Усольцевых могла сбиться с маршрута во время похода.

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