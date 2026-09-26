Самую длинную лестницу России закрыли для посещения из-за медведей

Торгашинскую лестницу в Красноярске закрыли для посетителей ради безопасности людей, сообщили в администрации города.

«Это связано с безопасностью из-за встреч с медведями», — уточнили в администрации.

На туристическом месте установлена предупреждающая табличка для постетителей.

Торгашинская лестница в Красноярске — самая длинная лестница в России. Ее протяженность — 1,2 тыс. м. Она была открыта в 2021 году.

В последнее время в Красноярском крае отмечается активность медведей. Так, один хищник убил женщину на ее участке, другой чуть не вломился в дом к семье.

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