У берегов Камчатки продолжаются поиски моряков с загоревшегося судна «Триумф»

25 сентября в районе южного побережья полуострова Камчатка на борту ярусоловного судна «Триумф» вспыхнул пожар. По официальной информации судовладельца, в момент происшествия на судне находился экипаж в составе 29 человек. В пресс-службе АО «Рыболовецкий колхоз „Восток-1“ прокомментировали данную ситуацию.

«25 сентября у южного побережья Камчатки на ярусоловном судне „Триумф“ произошел пожар. Экипаж из 29 человек покинул судно на спасательных плотах. 25 моряков, в том числе капитан, подняты на борт судна „Персей“ и следуют в Петропавловск-Камчатский, пострадавшим оказывается медицинская помощь», — заявили в пресс-службе АО «Рыболовецкий колхоз „Восток-1“».

Известно, что поиск четырех членов экипажа на данный момент продолжается.

«Мы на постоянной связи со спасательными службами и семьями моряков. Компания берет на себя расходы на лечение пострадавших и окажет помощь их семьям. Причины происшествия устанавливаются компетентными органами. Также уточняется, что следствию оказывается полное содействие», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 25 сентября. Пожар вспыхнул в 30 км восточнее мыса Ходжелайко, недалеко от мыса Поворотного.

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