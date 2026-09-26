Россиянин и француз обнаружены мертвыми в квартире в Грузии
Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори
В съемной квартире в районе Вера в Тбилиси нашли тела россиянина и француза, сообщает Baza.
По предварительной информации, мужчины приехали в Грузию на деловую встречу. Но вскоре они оба перестали выходить на связь.
Первыми тревогу забили соседи, которые почувствовали в подъезде сильный запах и вызвали полицию. Силовики вскрыли дверь и нашли тела.
Причину смерти мужчин будут устанавливать медики. МВД Грузии расследует дело по статье о доведении до самоубийства.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.