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Во Владивостоке из-за аварии на электросетях обесточили 13 улиц

В Ленинском районе Владивостока произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно остались жители домов на 13 улицах города, сообщили в АО «ВПЭС».

Авария была зафиксирована в 08:39. Под отключение попали улицы 4-я, 5-я, 6-я и 7-я Матросская, Горная, Зейская, Ивановская, Луговая, Новоивановская, Светланская, Толстого, Шилкинская, а также проспект Красного Знамени.

По информации энергетиков, аварийный участок уже обнаружен. На момент сообщения без электроснабжения оставались 20 домов, специалисты проводили работы по восстановлению подачи электричества.

Завершить ремонт и вернуть свет потребителям планировалось к 12:39.

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