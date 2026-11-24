В Бразилии 29-летний Марселу Профириу да Силва Филью подозревается в жестоком убийстве своей возлюбленной Росанжелы Сантос Маседу. После ссоры мужчина напал на женщину с ножом в ванной комнате их дома, сообщает РЕН ТВ .

Незадолго до трагедии Росанжела опубликовала в социальных сетях совместные фотографии с музыкального мероприятия. Полученные ножевые ранения оказались смертельными.

После расправы подозреваемый попросил соседа присмотреть за их годовалым сыном. При этом мужчина отдельно предупредил знакомого, чтобы тот ни в коем случае не заходил в ванную. Однако после ухода Марселу сосед нарушил запрет и обнаружил тело женщины на полу помещения.

Сам подозреваемый направился к дому своей матери, рассчитывая скрыться там от правоохранителей. Когда полицейские прибыли по адресу, женщина заявила, что сына у нее нет, и попыталась помешать им войти в дом.

Несмотря на сопротивление матери, сотрудники полиции окружили здание и продолжили поиски. Вскоре Марселу обнаружили спрятавшимся за кроватью.

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