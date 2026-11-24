Состояние Хуанга превысило 143 млрд долларов
Основатель и глава Nvidia Дженсен Хуанг увеличил свое состояние более чем на 32 миллиарда долларов, достигнув отметки в 143,44 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Forbes.
Согласно опубликованной информации, резкий рост капитала произошел на фоне восстановления Хуанга в должности руководителя компании.
По оценке Forbes, к 20:00 мск понедельника состояние предпринимателя составляло около 143,44 миллиарда долларов, увеличившись примерно на 32,4 миллиарда долларов.
Благодаря этому Хуанг поднялся сразу на пять строчек в рейтинге богатейших людей мира и занял 13-е место.
Ранее Дженсен Хуанг был официально восстановлен в должностях президента и генерального директора американской корпорации NVIDIA. Такое решение принял совет директоров компании.
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