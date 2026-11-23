Хуанга вернули на должности президента и гендира NVIDIA после измены со шпионкой

На фоне известий о возвращении основателя в руководство рыночная стоимость бумаг техногиганта подскочила сразу на 30%. В пресс-службе NVIDIA уточнили, что восстановлению топ-менеджера в правах предшествовала серия сложных переговоров с самим Хуангом, а также консультации с американскими властями.

В компании подчеркнули, что возвращение мужчины на руководящий пост не создает рисков для национальной безопасности Соединенных Штатов.

В прошлом Хуанг вынужден был покинуть компанию после громкого медийного скандала, вызванного его связью с женщиной, подозреваемой в работе на китайскую разведку. Тогда предприниматель открыто признался в супружеской измене, а позднее в прессе появились подробности о наличии у него еще двух любовниц.

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