Лидер православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин в интервью журналистке Ксении Собчак разобрал понятие обратной перспективы, на котором строится православная иконография. По его словам, в «реальной перспективе» человек смотрит на мир из точки собственного эгоцентризма.

«Я большой, все остальное уходит в точку», — объяснил Кормухин.

Тот, кто смотрит в обратной перспективе, видит себя глазами Бога и осознает, что «за ним смотрят». Из этого и рождается особенность икон: предметы за святыми изображаются крупнее, а не мельче, как было бы при обычной геометрии взгляда.

Кормухин назвал такой подход принципиально иным взглядом на мир. Он напрямую определяет образ жизни верующего человека.

Речь идет не о принципе «бери от жизни все», а о стремлении быть богоугодным. Этому взгляду собеседник противопоставил человекоцентричное и эгоцентричное мировоззрение современной цивилизации.

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