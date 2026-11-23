Shaman встал на колени и попытался облизать гитару музыканта на концерте

Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) во время своего выступления в Государственном Кремлевском дворце 22 ноября опустился на колени перед участником своей группы и попытался облизать его гитару. Видео публикует Telegram-канал « Медиаком ».

На опубликованных кадрах с концерта видно, как 35-летний артист, одетый в черную кожаную куртку с декоративными металлическими элементами и черные брюки, встал на колени перед гитаристом.

Во время энергичного гитарного соло певец сначала экспрессивно откинул голову назад. Затем несколько раз провел рукой по грифу золотистой электрогитары, дирижируя в такт музыке.

После этого Дронов наклонился к инструменту, высунул язык и почти облизал нижнюю часть грифа и корпус. 22 ноября Shaman отметил 35-летие.

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