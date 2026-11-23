V Открытый межзональный многожанровый фестиваль-конкурс искусств «Время вдохновения» прошел с 19 по 21 ноября в концертно-выставочном зале Воскресенска. Он объединил сотни участников из пяти городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль собрал участников из Воскресенска, Коломны, Егорьевска, Шатуры и Раменского. В мастерстве соревновались инструменталисты, вокалисты, театралы, а также юные представители декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри. Оно высоко оценило талант и старание юных артистов.

Гран-при получили Алина Лобова из Егорьевска в номинации «Джазовый вокал» и детский фольклорный ансамбль «Ирей» Воскресенской детской школы искусств № 3. Преподаватель ансамбля — Елена Валенкова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность проведения фестивалей искусств, связывая их с развитием региона.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.