Лидер православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин в интервью Ксении Собчак связал многотысячные очереди к мощам с пробуждением страны. По его словам, происходящее говорит о том, что общество возвращается к вере.

«Россия просыпается от сна. Россия опять хочет стать Святой Русью», — сказал он.

При этом, по оценке Кормухина, глубину и деликатность православной веры полностью понимают примерно 20 процентов людей, стоящих в очереди. Он объясняет это последствиями более чем 100-летнего безбожия и советского образования, которые оторвали людей от собственной истории и веры.

Кормухин подчеркнул, что православная традиция «тихая» и деликатная, в отличие от экзальтированных проявлений в некоторых других конфессиях.

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