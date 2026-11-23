В Пушкинском округе к Новому году откроют 16 катков и три лыжные трассы

Подготовка парков к новогодним праздникам началась в Пушкинском округе. В предстоящем сезоне здесь откроют 16 катков, обустроят три лыжные трассы и три резиденции Деда Мороза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовку парков к новогодним праздникам и благоустройство общественных пространств обсудили 23 ноября на еженедельном совещании глав округов под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Пушкинском округе откроют 16 катков. Два из них будут с искусственным льдом — в Центральном парке Пушкино и Городском парке Ивантеевки. Для зимнего отдыха также обустроят три лыжные трассы и три резиденции Деда Мороза. Всего в округе восемь парковых территорий, их праздничное оформление уже началось.

В 2026 году в округе благоустроили набережную в Ивантеевке и открыли после реконструкции мемориал «Не вернувшимся с войны». В микрорайоне Дзержинец продолжается обновление пешеходной зоны.

Участники совещания также обсудили модернизацию контейнерных площадок. В Пушкинском округе их 2 401. В этом году обновили 22 площадки и обустроили пять подъездных путей. Работу продолжат в 2027 году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.