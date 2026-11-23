В Центральном парке в павильоне «ПРОЗнания» 25 и 26 ноября в 17:00 пройдут творческие мастер-классы для всех желающих.

В воскресенье, 29 ноября, школа «Рассвет» проведет танцы для детей и родителей на детской площадке в 12:00. В павильоне «ПРОЗнания» в 15:00 начнутся настольные игры, а в 17:00 — урок астрономии «Шаг в космос» для юных исследователей.

На «Папанинской даче» творческие мастер-классы состоятся 24 ноября в 16:00 и 28 ноября в 12:00. На детской площадке 24 ноября в 17:00 пройдут «Веселые старты», в 17:30 — керлинг. 28 ноября эти занятия начнутся в 13:00 и 13:30 соответственно.

В парке «Костино» клуб «Солнышко» представит на сцене две детские программы: 24 ноября — «Цветочный город собирает друзей», 28 ноября — «Мамины помощники». Начало обеих программ в 15:00. Также 28 ноября в 11:00 на детской площадке пройдут танцы от школы «Рассвет».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.