Координатор и основатель движения «Сорок сороков» (ДСС) Андрей Кормухин дал интервью журналистке Ксении Собчак. Беседу опубликовали 23 ноября года на канале «Осторожно: Собчак» — материал вышел под заголовком «Андрей Кормухин, „Сорок сороков“: „Мы даже Киркорова любим“». Кормухин в разговоре рассказал о своих планах на случай, если движение будет признано экстремистским.

Собчак поинтересовалась, как Кормухин поступит, если «Сорок Сороков» признают экстремистской организацией.

Он пояснил, что движение возникло не в погоне за известностью: его целью была защита веры и храмов тогда, когда угроза была вполне реальной. Если на этом пути появятся преграды, Кормухин, по его словам, продолжит содействовать возрождению Святой Руси и государства-цивилизации «другими способами».

Вместе с тем он дал понять, что не намерен отказываться от законных форм борьбы с тем, что считает губительным для детей и традиционных ценностей.

Идею революций и баррикад Кормухин отверг безоговорочно.

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