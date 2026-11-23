Капитальный ремонт кровель завершили в 48 многоквартирных домах Люберец с начала 2026 года. Всего за год планируют обновить 134 крыши, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Люберцах отремонтировали 31 скатную и 17 плоских крыш. Среди завершенных объектов — дом № 38 на улице Электрификации, построенный в 1936 году. Ранее капитальный ремонт кровли здесь не проводили. Из-за протечек жители верхних этажей сталкивались с постоянной сыростью: в квартирах отклеивались обои, на натяжных потолках появлялись пузыри.

Администрация округа и фонд капитального ремонта Московской области совместно добились включения дома в программу. Теперь его кровля полностью обновлена.

«Полностью заменили стропильную систему, обработали деревянные конструкции огнебиозащитным составом, поменяли обрешетку, установили пароизоляционную пленку и покрыли кровлю профлистом. Также на чердаке уложили утеплитель в два слоя», — отметил директор подрядной организации Александр Рязапов.

Жители контролировали ход ремонта и остались довольны результатом. Параллельно в доме обновляют систему электроснабжения. Эти работы планируют завершить в конце ноября.

Всего в 2026 году различные виды капремонта предусмотрены в 183 многоквартирных домах округа. В 82 домах работы уже завершены. Полностью выполнить программу планируют до конца года. Полный список адресов опубликован на сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.