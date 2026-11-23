Постановка на учет в паллиативную службу не означает отказа от основного лечения. Эти виды помощи могут дополнять друг друга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Паллиативная помощь доступна людям с заболеваниями, ограничивающими жизнь, и часто предоставляется одновременно с активным лечением. Постановка на учет в паллиативную службу не означает прекращения терапии.

Такая помощь дает дополнительные возможности для облегчения симптомов и психологической поддержки. Она помогает сделать основное лечение более переносимым, улучшить самочувствие и сохранить контроль над своей жизнью.

«Постановка на учет в паллиативную службу открывает перед пациентом дополнительные возможности. Она может предоставить вам поддержку и инструменты, которые помогут достичь ваших собственных целей по уходу и заметно улучшить качество жизни», — прокомментировал заведующий паллиативным отделением Клинской больницы Олег Дубников.

По вопросам паллиативной медицинской помощи можно обратиться на круглосуточную горячую линию координационного центра по телефону +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.