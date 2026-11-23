Пользователь Сети Андрей с ником dorozhnik_ekb опубликовал в социальных сетях увлекательное видео. Тракторист старательно пытался уйти от погони, но все выглядело так, будто лихача сопровождает кортеж.

На опубликованных кадрах видно, как трактор ездит по пешеходной зоне, а затем лихо выезжает на проезжую часть. Инспекторы ГИБДД в рупор требуют у водителя остановиться, но тот не планирует слушаться и продолжает ехать.

Полицейская машина последовала за трактором, потом к ней присоединилось еще две. Однако дорожным инспекторам по какой-то причине не удавалось заблокировать нарушителя. Так они и продолжали движение, в том числе тракторист пытался оторваться от погони, заезжая на заправку.

Все же полиции удалось остановить мужчину. По сообщениям комментаторов, он мог быть пьян. Пользователи Сети с юмором отнеслись к ситуации и в шутку отметили, что водителю трактора просто не хватило денег на GTA.

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