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В Одинцове проведут день открытых дверей в центре онкопомощи

Центр амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы 28 ноября с 09:00 до 14:00 примет прикрепленных пациентов старше 18 лет на обследования по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники дня открытых дверей смогут пройти онкоскрининг в центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы. С собой необходимо взять полис ОМС, СНИЛС и паспорт.

«Посетители центра амбулаторной онкологической помощи смогут 28 ноября пройти рентген-исследование грудной клетки, сделать диагностику новообразований кожи, маммографию и УЗИ молочных желез. Также в центре можно будет сдать ПСА-тест для выявления рисков развития рака предстательной железы», — уточнила заведующая центром Оксана Маслова.

После осмотра онколога и получения направления посетители смогут пройти дополнительные исследования.

Предварительная запись доступна с понедельника по пятницу по телефонам 122 или +7 (495) 635-42-70. Адрес центра: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3, поликлиника № 1, 5-й этаж.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.