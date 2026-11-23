Фабрика «Тайпит» в Лосино-Петровском выпускает около 30 тыс. кресел в месяц. Помимо цехов, на предприятии работает собственная лаборатория с испытательными стендами. Продукцию проверяют круглосуточно, чтобы обеспечивать стабильное качество.

Во время визита Сергей Горбунков обсудил с директором производства Евгением Максимовым перспективы развития фабрики. В 2027 году предприятие планирует модернизировать швейный цех и закупить новое оборудование. Это позволит нарастить мощности и увеличить выпуск до 60 тыс. изделий в месяц.

Компания уже неоднократно инвестировала в производство. Ранее «Тайпит» приобрел раскройную установку, дополнительный конвейер с рабочими столами для сборки и обивки кресел, а также столы с современными швейными машинами. Оборудование помогает автоматизировать процессы и создавать рабочие места рядом с домом для жителей округа и соседних муниципалитетов.

Сейчас на фабрике трудятся около 200 человек — жители близлежащих населенных пунктов Лосино-Петровского округа, а также Щелкова, Ногинска и Балашихи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.