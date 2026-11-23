Координатор и основатель движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин дал интервью журналистке Ксении Собчак. Разговор вышел 23 ноября года на канале «Осторожно: Собчак» под названием «Андрей Кормухин, „Сорок сороков“: „Мы даже Киркорова любим“». Запись проходила у храма Христа Спасителя, где в тот момент выстраивались многотысячные очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Димитрия Донского.

В ходе беседы Кормухин объяснил, как православные относятся к святыням.

По его словам, мощи и иконы представляют собой «окна в вечность», через которые верующий обращается к пребывающему у Бога святому. Он подчеркнул, что для воцерковленного человека Бог является живым, а не философской абстракцией.

Сравнения почитания мощей с языческими практиками Кормухин отверг. Приведя в пример апостола Фому, он напомнил, что человек слаб и маловерен, поэтому в молитве помогает материальный образ. При этом сама вера остается «тихой» и духовной: Господь, по его словам, действует незаметно и деликатно.

Также Кормухин оценил, что полностью трепетность и глубину православной веры понимают порядка 20% стоящих в очереди. Он связывает это с последствиями более чем столетнего безбожия.

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