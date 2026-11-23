Пенсионеры под руководством Светланы Николаевны Корякиной изготовили свечи и пояса своими руками. Груз передали председателю местной ассоциации ветеранов СВО Юрию Лысенкову. В ближайшее время помощь отправится на передовую.

В изготовлении свечей и поясов участвовали Г. Б. Шубовская, Н. И. Захарова, Л. А. Мурачева, Г. И. Филипенкова, Ф. Р. Коваль, М. Л. Алашинова, Л. Г. Серебрякова, Л. Я. Працук, Н. А. Паршикова, А. И. Терентьев и В. Ф. Иванова.

«От всей души хочу поблагодарить пенсионеров за их искреннюю помощь нашим защитникам. В каждом поясе, каждой свече — тепло их рук. Люди старшего поколения как никто знают, что такое забота и умеют ее дарить», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин также поблагодарил старшее поколение за поддержку участников спецоперации.

«Помощь бойцам невозможно переоценить, и успех на фронте — в том числе заслуга нашего старшего поколения. Низкий им поклон!» — отметил Андрей Сорокин.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.