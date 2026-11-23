Почетный президент Русского географического общества, академик РАН, лауреат Нобелевской премии Владимир Котляков 21 ноября ответил на вопросы жителей в Доме культуры «Красная Поляна» в Лобне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу открыл заместитель главы городского округа Лобня Евгений Марков. Он поздравил Владимира Котлякова с 95-летием и поблагодарил за вклад в науку. Среди гостей были люди разных возрастов, особенно много школьников.

Участникам показали документальный фильм «Лед. Память Земли» о научном пути академика, работе его учеников и значении гляциологических исследований для изучения Арктики и климата. После просмотра ученый ответил на вопросы о полярных экспедициях, зимовках, становлении гляциологии и изменениях климата. Он также поделился личными воспоминаниями, в том числе о встречах с белыми медведями.

Участники отметили, что Владимир Котляков говорил искренне и доступно, избегая сложных терминов.

«Каждый ответ Владимира Михайловича — как маленькая история о науке, характере и любви к делу. Особенно ценно, что на встречу пришло много школьников: для них это живой урок науки и человечности», — отметили организаторы встречи.

В завершение все желающие смогли сфотографироваться с ученым.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.