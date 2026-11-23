В Королеве провели первый в Подмосковье чемпионат по фехтованию на колясках

Чемпионат по фехтованию на колясках впервые прошел в Московской области в минувшие выходные. На стадионе «Металлист» в Королеве выступили 20 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир на стадионе «Металлист» объединил участников из Химок, Раменского, Королева, Мытищ, Коломны и других округов Подмосковья. В категории C соревновались пять спортсменов с ограничениями функций как нижних, так и верхних конечностей.

Главный судья соревнований Хасан Исмаилов пояснил, что привычные правила фехтования адаптированы к особенностям участников. Коляски фиксируют на специальных рамах, а дистанцию между соперниками измеряют по локтю. Это позволяет уравнять шансы спортсменов и обеспечить честность поединка.

Золото завоевала Елизавета Арсентьева из Мытищ, для которой эти соревнования стали дебютными. Она одержала победу со счетом 4:2. Победителей наградили дипломами, медалями и памятными призами.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.