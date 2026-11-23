Елисаветинский сад открыли 22 ноября в микрорайоне Катюшки в Лобне. Событие приурочили к 15-летию возрождения приходской жизни в Серафимовском храме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Лобни Анна Кротова, председатель совета депутатов Владимир Букин и епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл перерезали символическую красную ленту на открытии Елисаветинского сада. Епископ освятил поклонный крест. После официальной части для участников организовали чаепитие на открытом воздухе.

В мероприятии также участвовали благочинный Михаил Трутнев и настоятель Серафимовского храма иерей Иоанн Мельник. Создание сада стало началом благоустройства и строительства нового храма на месте Серафимовского скита.

Затем епископ Кирилл вместе с главой города и священнослужителями посетил строящийся храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и пообщался с прихожанами.

Участники также осмотрели реставрационные работы в Спасском храме в Киово. Специалисты готовят кирпичи для замены части кладки, чтобы сохранить исторический облик здания.

«Оставили свои имена на кирпичах. Позже к этой инициативе смогут присоединиться и прихожане. Приезд владыки Кирилла — большая честь и доброе благословение для округа. Благодарю его Преосвященство за внимание к Лобне и ее храмам», — отметила Анна Кротова в своих соцсетях.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.