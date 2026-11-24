Игроки сборных Марокко и Колумбии устроили массовую драку во время встречи группового этапа Кубка мира по футболу среди людей низкого роста, сообщает РИА Новости .

Матч состоялся в воскресенье, 22 ноября, в марокканском Рабате и завершился со счетом 1:1. Конфликт разгорелся непосредственно на поле с участием футболистов и представителей тренерских штабов обеих команд. Для урегулирования ситуации на газон выбежали сотрудники службы безопасности, в том числе мужчина в военной форме.

Согласно правилам турнира, в соревнованиях могут принимать участие спортсмены с особенностями роста, в частности с ахондроплазией. Возраст участников должен превышать 14 лет, а рост — не превышать 140 сантиметров. При этом каждой команде разрешается включать в состав на поле до двух футболистов ростом не более 149 сантиметров.

Также предусмотрены специальные параметры игрового поля и оборудования: высота ворот примерно на 30 сантиметров меньше, чем у стандартных ворот для мини-футбола.

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