В Хасавюрте после массовой драки задержали семерых человек

В дагестанском Хасавюрте правоохранители задержали семерых участников массовой драки, произошедшей возле одного из образовательных учреждений 20 ноября. Среди задержанных пятеро несовершеннолетних, сообщает РИА Новости .

Как сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану, двое задержанных являются совершеннолетними — они родились в 2007 и 2008 годах. Остальные пятеро не достигли 18-летнего возраста.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее в дагестанской Махачкале в одном из заведений, где праздновали свадьбу, произошел вооруженный конфликт, в ходе которого погиб самбист Вацилов Давудов. Подозреваемым в убийстве оказался сын экс-главы одной из районных налоговых инспекций.

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