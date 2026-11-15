Подозреваемым в убийстве самбиста в Махачкале проходит сын экс-главы ФНС района

Сын экс-главы одной из районных налоговых инспекций в дагестанской Махачкале оказался главным подозреваемым убийстве бронзового призера чемпионата России по самбо Вацилова Даудова во время свадебного торжества. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Под стражей оказался 23-летний Хабиб. Его отец руководил одним из налоговых подразделений Махачкалы с 2018 по 2023 год. Известно, что у молодого человека трое братьев. Один из них — 19-летний Магомед, который профессионально занимается джиу-джитсу. Фигурант проживает в республике, в официальном браке не состоит, но полтора месяца назад стал отцом девочки.

Выяснилось, что еще в феврале 2024 года сотрудники полиции изымали у парня незарегистрированный травматический пистолет «Гроза». Однако позже он, по предварительной версии, раздобыл другой экземпляр той же модели и вновь не стал его регистрировать. Правоохранители предполагают, что роковой выстрел произвели именно из этого пистолета. С оружием ранее замечали и его брата-спортсмена Магомеда.

Преступление произошло во время свадьбы в ресторане в Махачкале. Там 31-летний самбист Давудов поссорился с Хабибом. После этого последний, как полагает следствие, выстрелил в оппонента. Боец скончался при госпитализации. До конфликта мужчины были знакомы, но вражды между ними не наблюдалось. По факту убийства следователи уже возбудили уголовное дело.

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