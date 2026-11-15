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Калужское шоссе встало: в Москве произошло еще одно ДТП

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

На Калужском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие в районе улицы Адмирала Корнилова. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало, сообщает столичный Дептранс.

К месту аварии сразу направили оперативные службы города. В настоящее время они работают на шоссе.

Из-за ДТП движение в этом районе затруднено, поэтому автомобилистам стоит заранее подбирать пути объезда.

Ранее на Калужском шоссе авария спровоцировала затор в сторону Москвы в районе торгового центра «Славянский град».

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