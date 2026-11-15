Из-за ДТП на Калужском шоссе с участием нескольких авто возник затор в Москву

На Калужском шоссе, в районе ТЦ «Славянский град», произошло столкновение нескольких автомобилей. Из-за происшествия по направлению в сторону Москвы образовалась большая пробка, об этом сообщил столичный Дептранс .

Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших пока уточняются. Точных данных о том, что и почему случилось, еще нет.

Движение в районе ДТП в сторону Москвы идет только по одной полосе из четырех. Кроме того, проехать можно по дублеру.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки. На месте происшествия работают оперативные службы.

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