Во Вьетнаме 2-й месяц ищут россиянина, ушедшего выпить без телефона и документов

Во Вьетнаме второй месяц продолжаются поиски 33-летнего туриста из Альметьевска Республики Татарстан Альфреда, который покинул гостиницу без телефона и документов. После этого он бесследно пропал, сообщает Telegram-канал SHOT .

Мужчина прилетел на курорт в Нячанг вместе с приятелем после завершения рабочего сезона по продаже и ремонту кондиционеров. Поначалу турист ежедневно созванивался с матерью, однако в начале октября перестал выходить на связь на три дня. Затем позвонил с мобильного товарища и предупредил, что задержится на отдыхе еще на неделю.

Вечером 7 октября мужчина спустился к стойке регистрации двухзвездочного отеля, поинтересовался, где неподалеку можно поужинать и выпить. Затем отправился на улицу, оставив гаджет и паспорт в комнате. Но обратно так и не вернулся.

Спустя двое суток одна из местных жительниц якобы видела похожего по приметам мужчину, шедшего босиком по Северному пляжу. Приятель исчезнувшего уже проверил медучреждения и морги. Родные подали заявления в полицию и российское консульство, а мать пропавшего туриста отправилась в Нячанг, чтобы лично заняться поисками сына.

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