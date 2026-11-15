Песков заявил о необходимости добиваться РФ своего силой

РФ придется отстаивать свои интересы силовым путем, если у европейских стран не окажется реального переговорного потенциала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине и вопросы европейской безопасности неразрывно связаны между собой. На определенном этапе диалог с Европой все же потребуется.

При этом Песков оговорился, что любые дискуссии потеряют смысл, если европейские политики не будут искренне заинтересованы в достижении мира. В условиях отсутствия договороспособности ЕС Москве придется добиваться поставленных целей силой.

Ранее Песков рассказал, что следующие переговоры по Украине пройдут «достаточно скоро». РФ надеется на то, что будут продвижения диалога.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.