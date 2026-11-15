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В Нижекамске при атаке БПЛА ранены 6 человек, госпитализирован росгвардеец

В результате атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск Республики Татарстан ранения получили шесть человек. Пяти пострадавшим медики оказали необходимую помощь, а одного раненого сотрудника Росгвардии госпитализировали, сообщает глава Нижнекамского муниципального района, мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале .

Вместе с прибывшим в город раисом Татарстана Рустамом Миннихановым градоначальник осмотрел пострадавшие объекты. Там человеческих жертв удалось не допустить, благодаря грамотно проведенной эвакуации персонала.

Также Беляев и Минниханов допустили жилую многоэтажку, в квартиру которой влетел дрон ВСУ. Никто из жильцов дома травм не получил.

Силовики уже нейтрализовали беспилотник. Людям разрешили вернуться в жилье. При этом в здании восстановили водо- и электроснабжение, а в ближайшее время планируют возобновить подачу газа.

Минниханов распорядился максимально быстро устранить последствия атаки, вызвавшие локальные сбои с отоплением и горячей водой. Сотрудники компании «Татэнерго» и экологи наладили круглосуточный замер состояния воздуха вблизи поврежденных объектов.

Ночью 15 ноября Нижнекамск пережил массированную атаку БПЛА. В ходе нее ущерб получили многоквартирный дом и промзона. Ради защиты теплосетей подачу горячей воды в городе временно приостанавливали до 20:00.

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