В отделении «Изумрудный город» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» в Реутове 12 ноября прошла благотворительная акция «Согреем детские сердца», призванная подарить детям яркие эмоции и ощущение заботы. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Главными гостями мероприятия стали воспитанники Воскресной школы при Храме Святой Троицы в Реутове. Юные артисты подготовили для особенных ребят насыщенную творческую программу: стихотворения, игра на музыкальных инструментах и завораживающее пение под баян!

Кульминацией встречи стало вручение подарков. Отец Марк, священник Троицкого храма Реутова, передал детям памятные и согревающие подарки.

Организаторы акции от всей души поблагодарили гостей: юных артистов, Директора воскресной школы Нину Александровну Смородину и Отца Марка — за неравнодушие, талант и ту доброту, которой они щедро поделились с детьми.

Акция завершилась теплыми словами и обещанием новых встреч — ведь добрые дела, как известно, лучше всего продолжаются.

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