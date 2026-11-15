В Петербурге промышленный альпинист упал с высоты 25 этажа и разбился насмерть

Промальпинист погиб в результате падения с высоты 25 этажа жилого дома на улице Брянцева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал « Mash на Мойке ».

На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. Свидетелями случившегося стали потрясенные очевидцы из числа местных жителей.

По предварительным данным, специалиста-высотника пригласили по этому адресу для ликвидации протечки кровли. Точные причины и обстоятельства, при которых мужчина сорвался вниз, теперь предстоит установить правоохранительным органам.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, при падении мужчина задел металлический козырек у входа в здание. Участок у стены дома огородили красно-белой лентой.

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