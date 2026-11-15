Под Новосибирском нашли загадочную 7-км впадину, похожую на кратер от метеорита

Загадочное природное образование диаметром 7 километров, очертаниями напоминающее гигантский метеоритный кратер, выявлено в Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Объект, получивший название Новополянская аномалия, расположен в Болотнинском районе между населенными пунктами Новая Поляна и Карасево. На снимках из космоса углубление представляет собой практически ровную окружность шириной порядка 7 км с выраженным земляным валом по периметру и заболоченной низменностью в центральной части.

Чтобы установить происхождение рельефа, к труднодоступной локации на двух вездеходах выдвинулась группа из представителей Новосибирского астрономического общества и эксперта регионального вуза. Участники полевого выезда провели топографические замеры, заложили два разведочных шурфа и отобрали пробы породы.

Специалисты прорабатывают ряд гипотез — от древнего космического метеорита до следов пересохшего речного русла или карстового проседания грунта. Однако окончательных выводов пока нет. Впереди у исследователей лабораторные анализы и новые выезды на местность.

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