На Карачаровском механическом заводе (КМЗ) прошла ежегодная оценка компетенций персонала сервисного подразделения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, столичные промышленные предприятия системно работают над повышением квалификации кадров.

«В лифтовой отрасли от опыта и знаний специалистов напрямую зависит надежность работы оборудования. На КМЗ действует система регулярной оценки персонала, которая помогает проверить теоретическую подготовку, обсудить актуальные производственные вопросы и определить направления для дальнейшего развития и улучшения сервисных процессов», — рассказал Анатолий Гарбузов.

В октябре электромеханики прошли два этапа аттестации — письменное тестирование и устное собеседование с внутренней комиссией завода. График проверки составили с учетом сменного режима работы сотрудников. Задания разработали на основе производственных инструкций, действующих стандартов и правил обслуживания лифтового оборудования. Дополнительно для специалистов провели лекцию по оказанию первой помощи.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский отметил, что технологии лифтостроения непрерывно развиваются, поэтому сервисным сотрудникам необходимо регулярно совершенствовать профессиональные навыки.

«Ежегодная проверка позволяет систематизировать знания, необходимые для решения повседневных задач, и учитывать изменения в отраслевых требованиях. Полученные результаты мы используем при планировании дальнейшего обучения, чтобы поддерживать высокий уровень подготовки команды», — пояснил Сидельковский.

Центр вертикального транспорта КМЗ выполняет полный цикл работ с подъемным оборудованием — от разработки и производства до монтажа и сервисного обслуживания. Специалисты предприятия отвечают за техническое состояние около 4,8 тыс. единиц оборудования в Москве, включая лифты как собственного производства, так и других изготовителей. Сервисная служба проводит регулярные техосмотры, диагностику и ремонт.