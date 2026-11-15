«Роскосмос» показал лучшие кадры пуска «Союза-2.1б» с «КОЭН» и «Киноспутником»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале ролик с лучшими кадрами прошедшего пуска с частными спутниками. В него вошли фрагменты старта ракеты «Союз-2.1б» с аппаратами «КОЭН» и «Киноспутник», снятые в ракурсе, недоступном для наблюдения на космодроме.

Съемку вели операторы «Роскосмос Медиа», которые ради соблюдения техники безопасности использовали заранее закрепленные камеры, предназначенные для работы в экстремальных условиях.

Техника стояла на расстоянии от 1,5 до 50 метров от ракеты. На опубликованных кадрах видно, как мощный объем энергии скапливался в одном месте, затем из основания ракеты вырвалось пламя, позволившее носителю спутников оторваться от земли и полететь в космос.

Выставленная дистанция между камерами и ракетой позволила получить «мощь и точность» в одном видео.

Ранее сообщалось, что спутники уже успешно выведены на орбиту.

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