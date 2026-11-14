Спутники «КОЭН» и «Киноспутник» выведены на орбиту и приняты на управление

Космические аппараты «КОЭН» и «Киноспутник», стартовавшие с космодрома Восточный, успешно выведены на орбиту и приняты на управление наземными средствами, об этом сообщила компания «Роскосмос» .

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся в 04:16 по московскому времени. На целевую орбиту спутники доставил разгонный блок «Фрегат» — он сработал после отделения аппаратов от третьей ступени носителя. Блок изготовлен в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Теперь оба аппарата находятся под контролем наземных служб и готовы к работе.

Ранее «Роскосмос» опубликовал кадры запуска частных спутников.

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