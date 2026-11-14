Доля Подмосковья в торговле России и Белоруссии может превысить 20%

Доля Московской области в товарообороте России и Белоруссии по итогам 2026 года может достичь 20% или превысить этот уровень. Такой прогноз представила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Московская область увеличивает долю в товарообороте России и Белоруссии. В первом полугодии 2026 года показатель достиг 19,4% против 18,9% по итогам 2025 года и 14,2% в 2024 году.

«Доля Подмосковья в товарообороте России и Белоруссии активно растет. Ожидаем, что по итогам 2026 года показатель может превысить 20%», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Белоруссия является ведущим торгово-экономическим партнером Подмосковья в СНГ и одним из главных партнеров региона в мире.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.