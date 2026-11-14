Тишковец: ночной циклон покидает Москву и уступает место похолоданию

Продолжительные ночные дожди покидают территорию Москвы вслед за смещающимся холодным фронтом. Однако днем в столице и области ожидается похолодание до 2-5 градусов тепла, сообщает метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

После утренних осадков метеоусловия в регионе начнет определять слабый гребень повышенного давления в тыловой части циклона. В Москве и области сохранится облачная погода с кратковременными прояснениями и локальными слабыми дождями.

Ветер развернется с юго-восточного направления на западное. Его скорость уменьшится до 5–10 метров в секунду.

Из-за обратного суточного хода температуры дневные показатели окажутся ниже ночных. Барометры к вечеру поднимутся до отметки 740 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье погода в столичном регионе окажется под влиянием северной окраины антициклона, что обеспечит жителям столицы и области сухой день без осадков. Сквозь облачность начнет проглядывать солнце, при этом в ночные и утренние часы воздух остынет до 0 до 3 градусов. Днем прогреется лишь до 2-5 градусов.

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