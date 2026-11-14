Предприниматели Подмосковья смогут бесплатно не указывать пройти обучающий курс «ИИ для бизнеса», вводный эфир которого состоится 24 ноября. Программу запустили Минэкономразвития России и корпорация МСП совместно со Сбером и Яндексом, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Курс «ИИ для бизнеса» будет доступен на цифровой платформе МСП.РФ и в экосистеме «Мой бизнес». Пройти полную программу и получить сертификат можно на МСП.РФ. Прямые эфиры также будут транслировать во «ВКонтакте» в сообществе «Мой бизнес – малый бизнес».

«По данным различных исследований, от 30 до 50% владельцев малого бизнеса уже используют ИИ для развития своих компаний», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По ее словам, курс поможет получить прикладные знания для развития предприятий, автоматизации процессов и повышения эффективности работы.

Программа включает вводный эфир и четыре практических вебинара. Участникам объяснят, как до внедрения ИИ оценить эффект, затраты и риски, почему вложения могут не окупиться. На конкретном примере разберут расходы на создание рабочего ИИ-инструмента.

Отдельный вебинар посвятят задачам, которые можно передать искусственному интеллекту, оптимизации функций и возможным изменениям в работе каждого члена команды. В программу также войдут практические примеры и юридические аспекты применения ИИ. На занятии по маркетингу покажут возможности продвижения бизнеса, в том числе создание продающей презентации без дизайнера.

Вводный эфир состоится 24 ноября. Курс рекомендуют владельцам, управляющим и специалистам компаний, а также тем, кто планирует открыть бизнес.

Исследование Минэкономразвития России и корпорации МСП показало, что применение ИИ в бизнес-процессах стало самой востребованной темой обучения предпринимателей на МСП.РФ в 2026 году. Следом идут маркетинг и продажи для более эффективного привлечения клиентов.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.