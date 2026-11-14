Собственник начал работы на промышленных землях в Пушкинском округе

Жители поселка Лесной обеспокоены работами на участках рядом с Ярославским шоссе. Собственник приступил к вырубке деревьев, сейчас на территории ведутся земляные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участки рядом с Ярославским шоссе в поселке Лесной Пушкинского округа ранее принадлежали государству и имели статус земель промышленности. В 2026 году их продали на аукционе через ПАО «ДОМ.РФ». Владельцами стали частные лица.

Разрешения на строительство на этих территориях не выдавались. На совещании 7 октября собственнику рекомендовали до начала любых работ, в частности вырубки деревьев, провести дополнительные консультации с инициативной группой жителей. Это должно было помочь предотвратить возможное социальное напряжение. Несмотря на рекомендацию, собственник приступил к вырубке.

Администрация округа выдала четыре разрешения на вырубку 490 зеленых насаждений для создания дорожно-транспортной инфраструктуры. Сейчас на участках ведутся земляные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по расширению Ярославского шоссе. Глава региона подчеркнул, что позитивные изменения почувствует огромное количество людей, которые ездят по этой дороге.

«Всего мы реконструировали 12 км Ярославского шоссе. Сначала — самое узкое место. Огромное количество людей, которые ездят по Ярославке, почувствуют заметные улучшения», — заявил Воробьев.