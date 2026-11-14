сегодня в 10:28

Состоялся первый в России субсидируемый государством запуск частных спутников

С космодрома Восточный в 04:16 по московскому времени поднялась ракета-носитель «Союз-2.1б». Носитель изготовлен Ракетно-космическим центром «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), а на его борту находились аппараты «КОЭН» (компания «МТ-ЛАБ») и «Киноспутник» (Группа компаний «СПУТНИКС»), сообщили в «Роскосмосе» .

Состоявшийся запуск стал первым профинансированным в рамках субсидирования частных спутников по национальному проекту «Космос».

Оба аппарата настроены на съемку земной поверхности в сверхвысоком разрешении. Такой инструментарий позволяет закрывать сугубо прикладные задачи: проверять, как используется земля по целевому назначению, находить незаконные постройки, следить за опасными природными явлениями и решать вопросы экологии.

Кадры пуска сделал фотограф Иван Тимошенко. На них видно момент отрыва ракеты от земли и отправки «КОЭН» и «Киноспутника» с Восточного.

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