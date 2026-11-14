Экс-главу Минобороны Украины заочно арестовали из-за военных преступлений

Суд в Москве вынес постановление о заочном заключении под стражу бывшего главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Ему вменяется причастность к карательным операциям в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции материалы дела.

До этого в СК РФ отмечали, что в ходе расследования уголовного дела о жестоком обращении с мирными жителями региона была доказана роль экс-министра в противоправных деяниях.

Согласно выводам следствия, в период с 2021 по 2023 год Резников отдавал подчиненным незаконные распоряжения. Также он координировал проведение карательных военизированных операций на территории Донбасса.

В связи с этим фигуранта объявили в международный розыск.

Из материалов следует, что мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Мера пресечения в отношении Резникова была утверждена заочно в октябре 2026 года. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.