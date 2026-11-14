В Госдуме раскрыли, размер какого пособия вырастет на 6,8% с 1 января

С 1 января 2027 года размер единого пособия на детей в России увеличится на 6,8% в беззаявительном порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарью Лантратову.

Парламентарий пояснила, что получателям не потребуется подавать дополнительные заявления. Перерасчет выплат будет автоматическим. С наступлением нового года средства начнут поступать в повышенном объеме.

Право на оформление данной меры государственной поддержки предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход не превышает установленный прожиточный минимум. При принятии решения социальный фонд оценивает совокупные доходы граждан, перечень их имущества, а также объективные причины отсутствия официального заработка у трудоспособных членов семьи.

Единое пособие представляет собой социальную выплату, предназначенную для родителей, воспитывающих детей в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, обратившихся за медицинской постановкой на учет до 12-й недели срока. В зависимости от степени нуждаемости семьи сумма начисления на каждого ребенка устанавливается на уровне 50%, 75% или 100% от величины регионального детского прожиточного минимума.

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