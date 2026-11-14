Двух экс-управленцев РЖД осудили на 7 лет и отобрали имущество на 350 млн

Московский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя дирекции по строительству сетей связи ОАО «РЖД» Романова А. А. и его первого заместителя Егорова С. И. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Двум фигурантам уголовного дела назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Противоправные действия бывших управленцев были связаны с реализацией договора строительного подряда в рамках программы модернизации железнодорожного направления «Кузбасс — Дальневосточный транспортный узел».

Следствие установило, что в 2016 году РЖД подписала с одной из компаний контракты на выполнение строительно-монтажных работ по укладке путей на участке Междуреченск — Тайшет. Их общая стоимость была свыше 1,6 млрд рублей. При этом подрядчику перечислили авансы на сумму более 751 млн рублей.

Однако обязательства в полном объеме выполнены не были. Неотработанные авансовые средства не вернулись заказчику.

В связи с этим потерпевшая сторона заявила к осужденным гражданский иск о возмещении ущерба на сумму свыше 383 млн рублей. Кроме того, при участии Генеральной прокуратуры РФ по апелляционному определению Мособлсуда в доход казны у Романова и его родственников конфисковали имущество и денежные активы за более 350 млн рублей.

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